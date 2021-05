La divisione europea di Xiaomi, il colosso cinese che occupa ormai stabilmente la terza posizione nelle classifiche di vendita ed è alla caccia di Apple, si prepara a festeggiare un importante traguardo. Sono infatti 100 i Mi Store aperti in Europa occidentale, un ottimo risultato che testimonia gli sforzi del produttore asiatico per la propria espansione globale.

Regali per tutti

Per celebrare questo importante traguardo, che viene a breve distanza dal miglior trimestre nella storia di Xiaomi, è stata preparata una sorpresa che farà piacere alle migliaia di Mi Fan italiani. Secondo Canalys nel solo primo trimestre sono stati spediti oltre 49 milioni di smartphone Xiaomi, con una crescita del 62% rispetto all’anno precedente. In Europa la crescita è ancora più impressionante, visto che ha toccato l’89%, permettendo a Xiaomi di raggiungere una quota di mercato del 17%.

Parte del merito è anche dei Mi Store, che rappresentano un punto di ritrovo per i Mi Fan, sempre più numerosi anche in Italia. Attualmente sono quasi 90 i Mi Fan Club che totalizzano oltre 400.000 iscritti, a testimonianza dell’affetto per il brand cinese. Dei 100 punti vendita, 16 sono in Italia, dove il 28 maggio sarà inaugurato un nuovo Store a Roma.

Per celebrare il traguardo raggiunto tutti i Mi Fan che si presenteranno in uno dei Mi Store italiani il 26 maggio riceveranno una piacevole sorpresa. Come sempre durante questo periodo difficile saranno rispettati i protocolli di sicurezza, con misure per garantire il distanziamento sociale tra i visitatori dei negozi.