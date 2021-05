A partire da questo sabato, 15 maggio 2021, entreranno in funzione i nuovi termini di servizio di WhatsApp. Di questa importante novità abbiamo più volte parlato nel corso degli ultimi mesi, soprattutto per quanto riguarda le importanti proteste da parte degli utenti – ma anche dei governi, come quello indiano – che avevano addirittura portato Facebook a posticiparli.

La Germania è preoccupata dai Termini di Servizio

Ebbene, anche il capo dell’autorità per la privacy di Amburgo si è scagliato contro Facebook ordinando (attenzione: pagina in lingua originale) al colosso statunitense di bloccare una volta per tutte la raccolta dei dati sugli utenti che utilizzano WhatsApp. Johannes Casper, il capo dell’autorità per la privacy di Amburgo, ha motivato il ban di tre mesi sottolineando quanto i nuovi Termini di Servizio siano inconsistenti, opachi e soprattutto eccessivamente ampi.

Casper, inoltre, ha esortato a gran voce gli altri 27 membri dell’Unione Europea a promulgare una norma che possa in qualche modo tutelare la privacy di tutti i cittadini residenti all’interno dell’Unione Europea. Ovviamente, tramite le pagine di Bloomberg, Facebook ha risposto che il ban di tre mesi ordinato da Casper è “basato su un importante fraintendimento dei Termini di Servizio“, e che il ban non impedirà all’azienda di rendere operative le nuove regole.

