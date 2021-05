Feder Mobile annuncia il proprio ingresso nel mercato italiano come nuovo operatore virtuale (ESP MVNO) su rete Vodafone. Oltre al periodo di lancio sappiamo anche quali saranno i costi delle tariffe previste per il lancio: andiamo insieme a scoprire tutto.

Feder Mobile pronto al lancio: quando debutterà e a che prezzi

Feder Mobile nasce da un’idea di Claudio Barbagallo e del figlio Davide, che vogliono puntare l’attenzione sulla trasparenza e la lealtà commerciale attraverso offerte chiare, trasparenti e prive di costi nascosti. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal MISE, l’azienda è pronta per l’ingresso ufficiale nel mondo delle telecomunicazioni.

Il debutto sotto rete Vodafone avverrà entro il mese di giugno 2021 con il prefisso 376, con SIM colorate (in copertina potete vederne una prima immagine) acquistabili e ricaricabili nei negozi e online tramite carta di credito e PayPal. Già pronte anche le applicazioni per Android e iOS, così come il sito ufficiale federmobile.it, che sarà online il giorno del lancio in Italia.

Possiamo già comunicarvi anche i prezzi delle offerte di lancio, anche se le soglie rimangono ancora un segreto, come del resto i servizi inclusi. Feder Mobile partirà con quattro tariffe per i privati e tre per le aziende:

tariffe consumer : Easy: 3,99 euro al mese Standard: 5,99 euro al mese Plus: 6,99 euro al mese High: 7,99 euro al mese

: tariffe business (IVA compresa) : Business One: 9,99 euro al mese Business Two: 12,99 euro al mese Business Three: 15,99 euro al mese

:

Se siete interessati potete tenere d’occhio il sito ufficiale Feder Mobile. Siete pronti ad accogliere un nuovo operatore virtuale 100% Made in Italy?

Potrebbe interessarti: migliori offerte operatori virtuali