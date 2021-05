La società di analisi Sensor Tower ha da poco pubblicato la classifica dei giochi più redditizi su dispositivi mobili relativa al mese di aprile 2021.

Il gioco mobile che ha realizzato il maggior incasso in tutto il mondo per aprile 2021 è stato Honor of Kings di Tencent con ben 258,8 milioni di dollari di spesa dei giocatori, segnando una crescita del 38,4% da aprile 2020. Circa il 96% delle entrate di questo gioco proveniva dalla Cina, seguito dall’1,7% dalla Thailandia e dall’1,2% da Taiwan.

Honor of Kings è il gioco mobile più redditizio al mondo ad aprile

Il secondo posto in classifica è occupato dal sempreverde PUBG Mobile di Tencent con 237,7 milioni di dollari di entrate lorde. Circa il 60 percento dei ricavi di questo battle royale proveniva dalla Cina, seguito da circa l’11 percento dagli Stati Uniti.

Il podio si completa con Uma Musume Pretty Derby di CyberAgent, seguito da Roblox di Roblox Corporation e Coin Master di Moon Active.

Sebbene Honor of Kings sia stato per molto tempo uno dei giochi per dispositivi mobili che generano maggiori entrate al mondo, la pandemia e i lockdown hanno contribuito notevolmente a far lievitare la spesa dei giocatori che nel 2020 è aumentata di oltre il 50% su base annua arrivando a 2,6 miliardi di dollari.

Le entrate mensili continuano ad aumentare e aprile 2021 ha segnato il suo miglior mese in assoluto su App Store e Google Play Store. Da gennaio ad aprile, Honor of Kings aveva già generato quasi 1 miliardo di dollari.

Dall’ondata iniziale di lockdown globali avvenuta nel primo e nel secondo trimestre del 2020, la spesa dei giocatori relativa ad aprile 2021 è aumentata del 10,8% su base annua, con gli store di Apple e Google che hanno generato 7,2 miliardi di dollari complessivamente in tutto il mondo.