Samsung Galaxy Z Flip 3 continua a essere piuttosto “chiacchierato” in Rete, a conferma del fatto che gli smartphone pieghevoli stuzzicano sempre più la curiosità degli appassionati e degli addetti ai lavori e nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube un video che probabilmente aumenterà l’attesa per tale device.

Ci riferiamo a un video realizzato da Concept Creator in collaborazione con Let’s Go Digital e che ci offre un’anteprima di quello che dovrebbe essere il design della nuova generazione dello smartphone pieghevole di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 3 si mostra in un video concept

In particolare, il filmato in questione si sofferma su alcune delle feature che dovrebbero rappresentare le novità di Samsung Galaxy Z Flip 3, come la scocca con due colorazioni, una cerniera più resistente e che dovrebbe garantire una maggiore solidità al device, un display interno da 6,7 pollici (probabilmente con supporto al refresh rate a 120 Hz) e uno schermo secondario più grande e comodo da usare (dovrebbe avere una diagonale da 1,83 pollici).

Ecco qualche immagine rendering che ci mostra quello che dovrebbe essere l’aspetto di Galaxy Z Flip 3:

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate guardare il video di Concept Creator, non dovete fare altro che premere sul tasto play. Buona visione:

In arrivo ad agosto con altri due smartphone molto attesi

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung avrebbe in programma un evento Galaxy Unpacked entro la prima metà di agosto per presentare ufficialmente Samsung Galaxy Z Flip 3.

Lo smartphone, tuttavia, non sarebbe l’unico protagonista di tale evento, dovendo dividere il palco con Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy S21 FE.

I tre nuovi telefoni del colosso coreano potrebbero poi arrivare sul mercato entro la fine di agosto. Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo saranno proposti: stando alle ultime “voci”, infatti, potrebbero essere più economici rispetto alle relative precedenti generazioni. Staremo a vedere.