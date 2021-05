Torniamo a occuparci di Amazon Prime Day, uno degli appuntamenti più attesi dagli utenti di questa popolare piattaforma e-commerce e che nel 2021 è in programma per il prossimo mese.

Ricordiamo che si tratta di un’iniziativa particolarmente amata dagli utenti Amazon, in quanto consente di usufruire di promozioni, sconti e offerte per l’acquisto dei tantissimi prodotti che sono disponibili su questa popolare piattaforma.

In occasione dell’Amazon Prime Day, che dovrebbe avere una durata di due o tre giorni, il colosso dell’e-commerce proporrà migliaia di offerte speciali su tutto il catalogo, riservate però solo ai clienti con abbonamento Prime: chi è interessato ad approfittarne, pertanto, deve iscriversi alla piattaforma e abbonarsi (anche soltanto per un mese).

Amazon Prime Day 2021 si avvicina a grandi passi

La data precisa dell’edizione 2021 continua a essere un mistero ma Amazon ha pubblicato la pagina dedicata all’iniziativa, così da preannunciare il suo imminente arrivo, dando agli utenti anche un consiglio per essere informati sulla data scelta: gli interessati, infatti, potranno chiedere all’assistente virtuale Amazon Alexa di tenerli aggiornati sull’evento (“Alexa, tienimi aggiornato su Prime Day”).

Il team di Amazon ci tiene anche a ricordare alcune delle principali ragioni per cui è conveniente stipulare un abbonamento Prime, come la possibilità di usufruire delle spedizioni veloci e gratuite su tutti gli acquisti (anche con consegne nella stessa giornata di acquisto) e la possibilità di accedere alla piattaforma Amazon Prime Video, che mette a disposizione degli utenti migliaia di film e serie TV (incluse produzioni esclusive) da guardare senza costi aggiuntivi.

E ancora, per gli amanti della musica e della lettura ci sono servizi come Amazon Music e Prime Reading, soluzioni che mettono a disposizione degli utenti oltre 2 milioni di brani e migliaia di playlist e radio da ascoltare in streaming oppure una selezione di eBook aggiornata regolarmente e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Siete impazienti di vivere l’Amazon Prime Day 2021?