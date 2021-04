Amazon Prime Day è uno degli appuntamenti più importanti per chi è alla ricerca di promozioni, sconti e offerte per acquistare uno tra i tanti prodotti commercializzati dal colosso dell’eCommerce. In queste ore il CFO di Amazon, Brian Olsavsky, ha confermato la data di partenza di Amazon Prime Day 2021 ai colleghi di CNET.

Amazon Prime Day al via tra pochi mesi

Dalle informazioni generiche dichiarate durante una intervista, Olsavsky ha precisato che Amazon Prime Day 2021 si terrà durante il mese di giugno, senza però sbilanciarsi sulla data precisa d’inizio della campagna di sconti. “Lo faremo in una data in cui pensiamo attirerà maggiore attenzione per i nostri clienti e anche per i nostri fornitori“, sottolinea il CFO di Amazon.

L’idea di puntare al mese di giugno è del tutto strategica: durante il mese di luglio, infatti, la maggior parte delle persone sarà impegnata a godersi le ferie estive e la presenza delle Olimpiadi 2021 dal 23 luglio all’8 agosto, ha evidentemente spinto il colosso statunitense ha puntare al mese di giugno.

“Siamo entusiasti del ritorno del Prime Day e non vediamo l’ora di offrire ai nostri membri incredibili occasioni mentre investiamo in opportunità per i nostri partner di vendita e continuiamo a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti“, rimarca il portavoce Amazon. Infine, se disponete di uno dei tanti dispositivi muniti di Amazon Alexa, potete chiedere all’assistente digitale di tenervi aggiornati circa la data d’inizio di Amazon Prime Day 2021.

Cosa ne pensate di Amazon Prime Day 2021 durante il mese di giugno? Quale dispositivo acquisterete in quelle giornate di sconti e promozioni? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.