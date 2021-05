Dopo le novità di ieri relative al piano di archiviazione di Google Foto, in queste ore il team in capo all’applicazione di Google svela alcune novità che andranno a facilitare la vita di milioni di utenti in tutto il mondo.

Importanti cambiamenti della UI

Infatti, dopo aver ascoltato i feedback degli utenti, l’azienda è pronta ad un importante cambiamento della UI: la scheda Condivisione tornerà ad essere disponibile nella barra di navigazione inferiore, tra il tab Libreria e la funzione di ricerca; il collegamento rapido per accedere allo store per le stampe, invece, sarà posizionato nella porzione superiore sinistra della UI.

Ecco, nel dettaglio, le novità in arrivo fin da oggi su Google Foto:

la scheda Condivisione farà parte della barra di navigazione in basso, in modo da visualizzare e gestire facilmente i contenuti condivisi dalla schermata iniziale;

lo store per le stampe sarà posizionato in alto a sinistra nell’intestazione dell’app, rendendo più facile il suo accesso;

il negozio per stampare foto non sarà più visualizzato all’interno del tab Libreria, che continuerà a mostrare gli album, l’archivio e il cestino.

Come sottolinea Google nel post originale, l’aggiornamento della UI di Google Foto sarà presto disponibile su tutti i dispositivi Android e solo successivamente su iOS. Vi consigliamo, pertanto, di procedere all’aggiornamento dell’applicazione cliccando il badge del Play Store sottostante.