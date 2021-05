Dal team di Facebook arrivano alcune interessanti novità per le applicazioni di messaggistica istantanea del colosso dei social con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e accattivante.

Facebook lancia nuovi temi e altre feature

Una delle novità annunciate da Facebook farà felici gli appassionati di Star Wars e della serie TV Netflix Selena: ci riferiamo alla possibilità di sfruttare i nuovi temi di chat dedicate a tali contenuti per personalizzare le proprie conversazioni.

Per attivare il tema della chat Star Wars o Selena: The Series in Facebook Messenger e Instagram è sufficiente accedere alle impostazioni della chat e toccare “Tema”.

Un’altra delle novità annunciate dal colosso dei social network è quella dedicata all’Asian Pacific American Heritage Month e che si sostanzia nell’introduzione di nuovi adesivi per la fotocamera su Messenger e Messenger Kids che celebrano la diversità degli abitanti delle isole asiatiche e del Pacifico (API). Gli utenti potranno usare uno dei quattro adesivi per la fotocamera per supportare e aumentare la consapevolezza di questioni chiave importanti per tali comunità.

I bambini potranno esplorare la ricchezza e la diversità di tradizioni, storie e culture uniche dei Paesi asiatici e delle isole del Pacifico attraverso una serie di adesivi per la fotocamera di Messenger Kids.

Un’altra delle novità introdotte riguarda al momento gli utenti iOS ma presto sarà disponibile pure per quelli Android: si tratta della possibilità di rispondere a un Messaggio Diretto di Instagram con una foto o un video (attraverso l’apposita icona della fotocamera).

Ed ancora, su Messenger arriva la possibilità di registrare un messaggio vocale senza la necessità di tenere premuta la relativa icona (tale feature in futuro sbarcherà anche su Instagram).

Infine, tra le novità annunciate vi sono anche su Instagram la possibilità di visualizzare se gli amici hanno letto un messaggio loro inviato (ciò attraverso un’apposita icona) e su Messenger la possibilità di archiviare una conversazione con uno scorrimento laterale su di essa (raggiungibile poi attraverso un tocco sulla foto del profilo, andando nella sezione Chat archiviate).

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.