La prima settimana del mese di maggio 2021 si avvia alla conclusione con una manciata di aggiornamenti software per gli attuali smartphone di riferimento di OnePlus e per alcune vecchie glorie di casa Samsung. Scopriamo insieme tutte le novità di questi update.

OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro: le novità dell’aggiornamento

Prima ancora della pubblicazione del solito post sul forum ufficiale, gli attuali flagship OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) hanno iniziato a ricevere anche in Europa un nuovo aggiornamento software incentrato sulle patch di sicurezza di maggio 2021, ma non privo di qualche altra novità.

I primi avvistamenti sono riferiti ai modelli indiani, più precisamente a OnePlus 9 Pro – OnePlus 9 seguirà a ruota. Come potete vedere dallo screenshot, il file OTA presenta dimensioni di 130 MB.

Esso implementa la OxygenOS 11.2.5.5 che, oltre alle citate patch di sicurezza mensili, va a migliorare il bilanciamento del bianco delle fotocamere posteriori curate con la collaborazione di Hasselblad.

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento:

System Improved charging performance Fixed the small probability lagging issue of the keyboard Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.05

Camera Improved the HDR effect in some shooting scenes Improved the white balance performance of the rear camera

Network Improved the stability of network communication Improved the performance of Wi-Fi connection



Samsung Galaxy Fold, S9, S9+: le novità degli aggiornamenti

Per quanto riguarda gli aggiornamenti di casa Samsung, i modelli interessati sono il primo pieghevole Samsung Galaxy Fold 5G e gli ex top di gamma della serie Samsung Galaxy S9.

Per tutti e tre i modelli si tratta delle patch di sicurezza, o meglio della Security Maintenance Release (SMR), di maggio 2021, che vi abbiamo da poco illustrato in dettaglio.

In particolare, Samsung Galaxy Fold 5G si mette in pari col modello 4G e sta ricevendo la versione firmware F907BXXU5EUD7. Il roll out è partito dal Regno Unito. Il registro delle modifiche dovrebbe ricalcare alla perfezione quello del modello LTE, che menziona miglioramenti per Quick Share e Fotocamera, oltre alle già citate patch di sicurezza del mese corrente.

Nel caso di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ il roll out ha preso le mosse dalla Germania, la versione firmware introdotta è la G96xFXXUFFUD6 e non sono presenti altri cambiamenti.

Come aggiornare OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy S9/S9+

Ecco i percorsi da seguire per cercare manualmente i nuovi aggiornamenti:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

