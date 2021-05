Twitter sta finalmente lanciando una funzionalità tanto attesa da numerosi utenti: stiamo parlando delle immagini più grandi che non vengono più eccessivamente ritagliate per entrare nello spazio loro dedicato dal popolare social network.

In virtù di tale novità, le anteprime dovrebbero mostrare molto di più dell’immagine, permettendo così agli utenti di farsi un’idea migliore di ciò che stanno effettivamente guardando (ed evitando i frequenti casi in cui l’algoritmo di ritaglio di Twitter sceglie la cosa sbagliata su cui concentrarsi).

Le anteprime delle immagini su Twitter finalmente sono migliorate

Risale a marzo l’annuncio da parte del team del popolare social network dell’inizio dei test di questa feature, che finalmente è pronta per sbarcare sia su Android che su iOS.

Ed ecco una dimostrazione pratica della notevole differenza tra la precedente versione (a sinistra) e quella nuova (a destra), fornitaci direttamente dallo stesso team di Twitter:

Ovviamente questa nuova feature ha un suo rovescio della medaglia: le anteprime delle immagini in modalità estesa, infatti, non permetteranno più di sfruttare il crop automatico effettuato dal social network per “nascondere” delle sorprese appositamente studiate per gli utenti nel momento in cui le aprono interamente.

Ricordiamo che il team di Twitter sta lavorando duramente per riuscire a mantenere questo social network competitivo con le varie soluzioni della concorrenza e ciò attraverso l’introduzione di diverse nuove funzionalità, come ad esempio il pieno supporto alle immagini a risoluzione 4K (introdotto per tutti gli utenti alla fine dello scorso mese).

C’è da riconoscere il merito al team di sviluppatori di Twitter di avere continuato a lavorare duramente al miglioramento di questo social network anche nei momenti più duri, quando in tanti lo davano quasi per spacciato a causa di una concorrenza sempre più ricca di alternative e funzionalità.

Potete scaricare la versione per Android di Twitter dal Google Play Store attraverso il seguente badge: