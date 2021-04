A oltre un mese di distanza dall’annuncio ufficiale, l’app Twitter si è aggiornata introducendo la funzione che permette di caricare le immagini in alta qualità, disponibile sia su smartphone Android che su iOS.

Foto in 4K sull’app Twitter

La risoluzione massima delle immagini caricabili e visualizzabili sull’app Twitter per dispositivi mobili passa così dai precedenti 2048 x 2048 pixel agli attuali 4096 x 4096 pixel, dunque in linea con la versione web del social. Che ci si trovi sotto rete mobile o con una rete Wi-Fi agganciata non importa, ma per servirsene occorre abilitare l’opzione relativa dalle impostazioni dell’applicazione.

Per farlo è necessario accedere alla sezione “Impostazioni e privacy”, pigiare su “Utilizzo dati” e da lì scegliere quando e come caricare e visualizzare/scaricare le immagini in alta qualità: in ogni caso, solo sotto rete Wi-Fi, o mai.

Per inciso, dalla medesima pagina citata occorre assicurarsi di disattivare l’opzione di risparmio dati, una funzione che limita automaticamente la qualità delle immagini proprio per ridurre il consumo di dati e che annullerebbe perciò il tutto.

Come anticipato, questa nuova opzione è in fase di distribuzione anche in Italia, perciò dovreste già poterla utilizzare sui vostri dispositivi.