Android 10 ha dato il via all’introduzione delle applicazioni con il tema scuro, ma ancora oggi alcune applicazioni Android non la supportano. Fra queste, incredibilmente, rientra anche Snapchat, uno dei social più popolari. Sebbene gli utenti iOS possano già da qualche tempo utilizzare il tema scuro su Snapchat, gli utenti Android non sono così fortunati.

Come attivare il tema scuro di Snapchat

Però, grazie all’anima open di Android, è possibile attivare il tema scuro di Snapchat con un semplice escamotage, ovvero installando l’applicazione Preferences Manager. Se siete avidi utilizzatori di Snapchat e non volete attendere l’arrivo del supporto ufficiale al tema scuro, con questi semplici step vi spieghiamo come fare:

scaricare l’applicazione Preference Manager da questo link del Play Store;

selezionare Snapchat dalla schermata principale dell’applicazione e aprire il file APP_START_EXPERIMENT_PREFS.xml;

localizzare la voce “DARK_MODE” e impostarla su “ENABLED“.

Al riavvio dell’app, come potete notare dalle immagini sottostanti, il tema scuro di Snapchat è pronto per essere utilizzato, anche se è possibile notare qualche piccola imprecisione della UI generale. Il team di sviluppo del client Android è infatti ancora impegnato a sistemare le ultime sbavature prima del rilascio ufficiale del tema, perciò aspettatevi un’esperienza di utilizzo non ai massimi livelli.

Prima di lasciarvi correre a modificare il tema di Snapchat, ci preme sottolineare che questo sistema è valido solo per gli smartphone con il root. Vi consigliamo di tenere l’app di Snapchat sempre aggiornata così da non perdervi l’opportunità di attivare il tema scuro una volta che sarà aggiunto ufficialmente.