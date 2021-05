Nokia X20, nuovo smartphone 5G di fascia media presentato da HMD Global poco meno di un mese fa, è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, lunedì 3 maggio 2021.

Il device era stato annunciato in coppia con il fratello minore Nokia X10 – anch’esso dotato di supporto al 5G – ed è perfettamente in linea coi risultati di un’indagine globale, svolta online da Fly Research nel marzo 2021 in 30 Paesi, la quale ha dimostrato come l’81% dei consumatori sia alla ricerca di uno smartphone capace di accompagnarli a lungo nelle proprie attività quotidiane.

A questo proposito, Stephen Taylor, CMO di HMD Global, ha dichiarato:

«Questa indagine non solo mette in evidenza l’amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro informazioni al sicuro più a lungo. Il nuovo Nokia X20 risponde a precise richieste che i consumatori di tutto il mondo hanno sollevato: prestazioni di alta qualità mantenute per diversi anni di utilizzo, aggiornamenti software regolari per il massimo della sicurezza in ogni momento e ultima versione della piattaforma Android, indipendentemente dalla fascia di prezzo».

Nokia X20: scheda tecnica e prezzo

La scheda tecnica di Nokia X20 include il SoC Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G, un software pulito grazie ad Android 11 in versione Android One (con tre anni di aggiornamenti Android garantiti). Eccola nella sua interezza:

display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e foro per la fotocamera anteriore

SoC Qualcomm Snapdragon 480

8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile tramite microSD fino a 512 GB

quattro fotocamere posteriori con sensore principale da da 64 MP con lenti ZEISS, ultra-grandangolare da 5 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G, 4G/LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, NFC, sensore di impronte laterale

dimensioni sono di 168,94 x 79,7 x 9,1 millimetri

peso di 220 grammi

batteria da 4.470 mAh

sistema operativo Android 11

colorazioni Sand e Blu

Nokia X20 è disponibile all’acquisto sul mercato italiano a partire da oggi e viene proposto al prezzo di listino di 399 euro.