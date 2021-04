HMD Global ha appena annunciato molti nuovi smartphone tra i quali spiccano i medio gamma Nokia X10 e X20 che presentano caratteristiche interessanti come la connettività 5G e gli obiettivi ZEISS.

Questi due dispositivi Nokia risultano appetibili anche sul fronte del software, in quanto beneficiano di tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Android, un passo in avanti rispetto ai due anni offerti in precedenza.

Nokia X10 e X20 riceveranno Android 12, 13 e 14

Poiché questi due smartphone Nokia hanno Android 11 preinstallato, verranno aggiornati ad Android 12, Android 13 e persino Android 14, inoltre il produttore offrirà anche aggiornamenti di sicurezza mensili per tre anni.

Questa strategia di aggiornamenti Android mette Nokia X10 e Nokia X20 alla pari con i dispositivi Google Pixel e alcuni flagship di OnePlus, oltre che con gli smartphone Samsung Galaxy A52 e Galaxy A72.

La maggior parte degli smartphone Android di HMD Global lanciati dopo la sospensione del marchio Nokia hanno ricevuto un trattamento simile in termini di aggiornamenti software, tuttavia Nokia X10 e X20 sono i primi smartphone Nokia a ricevere un anno in più di aggiornamenti software.

Oltre alle specifiche hardware, i tre anni di aggiornamenti software aumentano la longevità di questi smartphone rispetto ai concorrenti di brand incentrati sulle specifiche come Xiaomi e Realme.