In queste ore Huawei annuncia un importante aggiornamento per quanto riguarda Huawei Assistant, l’assistente digitale integrato in tutti gli smartphone e tablet del colosso cinese.

Tante nuove feature in arrivo

Il fulcro di questo update deriva da un lungo lavoro di analisi e valutazione dei feedback rilasciati dagli utenti, i quali hanno spinto il team di sviluppo di Huawei Assistant a migliorarlo sotto tanti punti di vista a partire dal look and feel arrivando fino all’introduzione di nuove funzionalità.

“Da oggi, infatti, dopo aver analizzato i feedback di utenti Huawei da tutta Europa, Huawei Assistant modifica il suo look and feel permettendo agli utenti la massima personalizzazione trascinando facilmente le schede per un’esperienza più custom possibile“, si legge nella nota ufficiale. Le principali novità di Huawei Assistant ruotano attorno a questi punti:

Esperienza utente innovativa : le schede presentano adesso un design rinnovato per contenuti tipo Parcel Delivery e molto altro;

: le schede presentano adesso un design rinnovato per contenuti tipo Parcel Delivery e molto altro; Le tue schede, a modo tuo : è adesso possibile modificare a piacimento la disposizione delle schede nella scherma di Huawei Assistant;

: è adesso possibile modificare a piacimento la disposizione delle schede nella scherma di Huawei Assistant; Feed: con uno swipe verso l’alto è possibile accedere ad un news feed personalizzato con la lista delle novità in arrivo in tempo reale.

“In Huawei, il nostro obiettivo è fornire tecnologie nuove ed efficaci ai nostri consumatori – dichiara Dr. Jaime Gonzalo, VP di Huawei Mobile Services Europe. Abbiamo accolto i feedback degli utenti europei e il nuovo look di Huawei Assistant renderà visibili le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno, quando ne hanno bisogno. L’avanzata tecnologia AI che alimenta Huawei Assistant dà accesso alle app preferite e agli aggiornamenti delle notizie in tempo reale con un semplice tocco, rendendo l’esperienza sui dispositivi Huawei sempre più fluida”.

L’aggiornamento di Huawei Assistant è già disponibile su AppGallery per tutti gli smartphone e tablet Huawei.