Revolut, la carta-conto sempre più famosa per via dei tanti vantaggi offerti ai propri utenti e per chi è alla ricerca di una soluzione semplice e immediata per gestire i propri soldi, annuncia l’arrivo della versione 8.0 dell’applicazione mobile.

Novità aggiornamento 8.0 dell’app Revolut

L’obiettivo principale dell’aggiornamento è quello di rendere l’applicazione Revolut più semplice da utilizzare, oltre che personalizzabile. La versione 8.0 presenta un nuovo Hub dove vengono automaticamente raggruppati tutti i prodotti Revolut in un’unica pagina, così da individuare rapidamente la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Dal punto di vista della personalizzazione, uno degli aspetti chiave dell’aggiornamento 8.0, gli utenti possono aggiungere i propri prodotti preferiti nella schermata Home in modo da gestire le funzioni principali ad ogni avvio dell’applicazione. In questa nuova versione è stata inoltre implementata una barra di ricerca in modo da individuare rapidamente le funzioni più popolari, mentre l’introduzione della funzionalità di suggerimento rende ancora più intuitivo il processo di ricerca.

“Il nostro ultimo aggiornamento del layout dell’app offre ai nostri utenti ancora più funzionalità su base giornaliera e consente di interagire con alcuni dei loro prodotti Revolut preferiti come non hanno mai fatto prima“, sottolinea Ivan Vazhnov, Head of Android Engineering di Revolut. “La nuova interfaccia porta l’esperienza utente a un livello superiore grazie a un design personalizzabile e intuitivo. Abbiamo preso in considerazione tutti i feedback che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi per introdurre un nuovo design che soddisfi davvero le esigenze dei nostri clienti e dare loro un controllo ancora maggiore sulle loro finanze.”

Come aggiornare l’app di Revolut

La versione 8.0 dell’applicazione Revolut per Android è immediatamente disponibile al badge del Play Store sottostante.

Attiva la carta Revolut a questo link

Potrebbe interessarti anche: cos’è Revolut e come funziona