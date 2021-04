Lo scorso anno OnePlus ha deciso di lanciare anche smartphone di fascia media e bassa, così da provare ad ampliare la propria potenziale base di utenti e nel 2021 sono attese le nuove generazioni di tali modelli, come ad esempio OnePlus Nord N20.

Si avvicina il lancio di OnePlus Nord N20

Ebbene, pare che tale device sia già stato certificato dall’IMDA con il numero modello EB2103, già apparso nel database del Bureau of Indian Standard (BIS) con il nome in codice Ebba e ciò suggerisce che il suo lancio potrebbe essere ormai molto vicino, probabilmente nel corso dell’estate.

Nei giorni scorsi in Rete sono state pubblicate anche tre presunte immagini rendering di OnePlus Nord Ebba (EB2103), grazie alle quali abbiamo la possibilità di scoprire quello che dovrebbe essere il design dello smartphone (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità):

Tra le sue feature non dovrebbero mancare un display LCD da 6,49 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale, una tripla fotocamera posteriore e una scocca con cornice metallica.

Alcune novità in arrivo per OnePlus Watch

Il team di OnePlus ha reso noto di avere in progetto di migliorare l’esperienza degli utenti OnePlus Watch con alcune nuove funzionalità che saranno implementate attraverso futuri aggiornamenti software.

Nell’annunciare il rilascio dell’update B.40 (che introduce miglioramenti per il GPS, la precisione della rilevazione delle attività, le notifiche e la stabilità generale), infatti, il produttore ha anche anticipato alcune delle novità in arrivo.

Tra di esse vengono segnalati la funzionalità Always-on Display, la possibilità di controllare la fotocamera dello smartphone Android collegato, il supporto a quattro nuove lingue (italiana, spagnola, tedesca e polacca), l’abilitazione di oltre 110 modalità allenamento e il miglioramento della precisione della funzionalità di rilevamento del sonno.

Purtroppo OnePlus non ha svelato quando tali novità saranno implementate: i possessori di OnePlus Watch, pertanto, dovranno armarsi di pazienza.