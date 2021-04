Il prossimo mese è in programma l’attesa edizione 2021 di Google I/O, appuntamento che il colosso di Mountain View sfrutta ogni anno per presentare le principali novità che si appresta a lanciare.

Quest’anno l’evento sarà virtuale e si svolgerà dal 18 al 20 maggio, tre giorni nei quali si susseguiranno tante sessioni e che saranno inaugurati dall’atteso keynote, che avrà come protagonista il CEO del colosso di Mountain View, Sundar Pichai, che inizierà a parlare alle ore 10:00 locali (le 19:00 in Italia).

Probabilmente gran parte del keynote sarà dedicata alla presentazione ufficiale delle novità studiate dal team di sviluppatori per Android 12 ma non mancheranno riferimenti ad altri importanti prodotti dell’azienda, come per esempio Google Assistant, sempre più al centro dell’ecosistema di app e servizi del colosso di Mountain View.

Probabilmente fino al keynote alcune delle sessioni organizzate da Google non saranno svelate ma buona parte del programma è finalmente disponibile sul sito dedicato all’evento del prossimo mese (lo potete trovare seguendo questo link).

Le principali novità di Google I/O 2021

Oltre al keynote principale e a quello dedicato agli sviluppatori, nel calendario pubblicato dal colosso di Mountain View ci sono appuntamenti importanti che riguardano Android, Google Play, Web Platform, Machine Learning, Google Assistant, Material Design, Chrome OS, Flutter, Firebase, Google Pay, ARCore e Smart Home.

Per quanto riguarda le sessioni, ci sarà da spaziare tra vari argomenti, come Android Accessibility, Android/Google TV, Jetpack Compose, Android Testing Tools, Android privacy, Android Media, Wear, Search, Android Machine Learning, Android for Cars, Web Vitals, Design Tools, Jetpack, Android Gradle Plugin, Foldable/tablets/large Screens e Android Development Tools.

Non mancheranno dei “workshop” interattivi, nei quali gli sviluppatori di Google guideranno i partecipanti attraverso i codelab e nei quali sarà possibile fare domande e ottenere le relative risposte.

Ci saranno, infine, novità per Wear OS by Google (sono in programma la sessione “Now is the time: What’s new with Wear” e il workshop “Create your first Tile in Wear”), Google Assistant e i widget su Android 12.