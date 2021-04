Xiaomi non è solo una delle più importanti aziende produttrici di smartphone al mondo con un Q1 2021 da record, ma realizza anche accessori per smartphone di altissimo livello. Gli smartphone del colosso cinese supportano molto spesso tecnologie di ricarica rapida in grado di garantire il 100% di autonomia dopo qualche decina di muniti, ed in queste ore il caricabatterie rapido Xiaomi Mi 65 W è in offerta su Amazon ad un prezzo incredibile.

25% di sconto per un caricabatterie fulmineo

Bastano 29,99 euro per portarsi a casa un accessorio essenziale per ogni dispositivo ed in grado di ricaricare rapidamente una grande varietà di device come smartphone e notebook. Il caricabatterie rapido Xiaomi Mi 65 W è basato sulla tecnologia GaN, un nuovo materiale per quanto riguarda l’elettronica di consumo in grado di offrire un’ottima conduttività e resistenza alle alte temperature.

L’utilizzo del nitruro di gallio (GaN) permette a Xiaomi di ridurre considerevolmente l’ingombro (dimensioni e peso) del caricabatterie, rendendolo così leggero, compatto e ideale per essere trasportato anche in tasca. All’interno della confezione trova posto anche un cavo da 5A da un metro per garantire alta velocità di ricarica per smartphone e computer compatibili.

Anche se disponete di uno smartphone o un notebook non in grado di reggere la corrente in uscita, il caricabatterie Xiaomi Mi 65 W dispone di una tecnologia in grado di modulare automaticamente la potenza di erogazione così da non provocare danni.

Acquista Xiaomi Mi 65 W in offerta su Amazon