Le tecnologie di trasferimento dati in modalità wireless come Google Nearby Share permettono di inviare dati senza bisogno di cavi, ma in alcuni casi è proprio il cavo lo strumento ideale per ricaricare e sincronizzare il proprio smartphone (e non solo).

Compatibilità estrema e velocità a 2000 MB/s

A tal proposito Lexar ha presentato il cavo USB 3.2 Gen 2 2-in-1 che fornisce agli utenti la possibilità di ricaricare e sincronizzare qualunque tipo di dispositivo munito di porta USB Type-A e USB Type-C. Uno dei punti di forza del cavo USB 3.2 Gen 2 2-in-1 di Lexar è la presenza del doppio connettore di tipo C e il comodo adattatore USB Type-C.

Con una lunghezza pari a 30 centrimetri, il cavo garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 2000 MB/s al punto che sono necessari una manciata di muniti per trasferire un filmato a risoluzione 4K da 3 GB. Munito anche di una cinghia e di un design compatto, il cavo Lexar USB Type-C 3.2 2-in-1 è perfetto per essere trasportato senza alcun tipo di impedimento, oltre a garantite totale comodità per ricaricare un power bank esterno oppure il proprio smartphone – il cavo fornisce fino a 15 W di potenza di ricarica.

Ecco alcune caratteristiche chiave del cavo:

connettori USB Type-C reversibili;

adattatore USB Type-C > USB Type-A;

velocità di trasferimento fino a 2000 MB/s;

compatibile con smartphone, notebook, SSD esterni, tablet e power bank;

compatibile con USB 3.1 (Gen.1), USB 3.0 e USB 2.0;

garanzia di 1 anno.

Il cavo Lexar USB Type-C 3.2 2-in-1 sarà disponibile a partire dal mese di maggio al prezzo di 21,90 euro.