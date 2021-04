La famiglia Fire HD di Amazon rappresenta la soluzione proprietaria del colosso dell’eCommerce per quanto riguarda i tablet di fascia economica. In queste ore l’azienda annuncia il modello Amazon Fire HD 10 edizione 2021, con miglioramenti per quanto riguarda display, l’autonomia, la produttività e molto altro.

Caratteristiche Amazon Fire HD 10

Come sempre la strategia commerciale dei tablet Fire HD ruota attorno al concetto di offrire il miglior rapporto qualità/prezzo. Il nuovo tablet di Amazon segue questa scia anche grazie alla presenza dell’ormai rodato Fire OS, il sistema operativo proprietario basato su Android e personalizzato per ottenere il massimo dall’hardware presente all’interno del tablet.

“I nostri migliori tablet continuano a migliorare e oggi siamo contenti di rendere disponibile il nuovo Fire HD 10 ai clienti in Italia“, sottolinea Eric Saarnio, Vicepresidente di Amazon Devices EU. “Il nuovo Fire HD 10 offre un display HD, un processore octa-core per prestazioni veloci e reattive e fino a 12 ore di durata della batteria.”

L’hardware del tablet conta su un processore octa-core da 2.0 GHz con 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite micro SD fino a 1 TB e una batteria con 12 ore di autonomia. Il display da 10 pollici con risoluzione Full HD è abbracciato dalle classiche cornici vistose presenti in ogni generazione dei tablet Amazon, quasi a sottolineare la profonda anima economica del dispositivo.

La fotocamera frontale da 2 MP è ideale per accedere a qualche video chiamata, mentre risulta piuttosto apprezzabile lo sforzo del colosso per quanto riguarda i miglioramenti lato produttività con il supporto allo split-screen per affiancare due app. L’audio Dolby Atmos continua ad essere una conferma anche su questo tablet, così come la completa e profonda integrazione con tutti i servizi di Amazon per guardare serie TV con Amazon Prime Video, leggere libri o ascoltare musica con Amazon Music Unlimited.

Prezzo e disponibilità Amazon Fire HD 10

Il tablet Amazon Fire HD 10 aggiornato al 2021 è disponibile in pre-ordine fin da subito al prezzo di 149,99 euro nella colorazione nera con spazio di archiviazione da 32 o 64 GB, con spedizione a partire dal 26 maggio. Le custodie, invece, sono disponibili nei colori nero, lavanda, denim e verde oliva. Se siete interessati al tablet vi basta seguire il link sottostante che vi rimanda alla pagina generale dei Fire HD all’interno della quale verrà presto aggiunto il nuovo tablet.

Acquista Amazon Fire HD 10