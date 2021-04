Dal 28 aprile TIM ha in programma di aggiornare il suo programma di fidelizzazione, noto come TIM Party, introducendo la versione 2.0, che si caratterizzerà per nuove iniziative, mantenendo comunque l’obiettivo principale, ossia offrire agli utenti vantaggi gratuiti.

Stando a quanto si apprende, con TIM Party 2.0 vengono aggiunte due nuove sezioni (“Party della Domenica” e “Party Collection”) e vengono arricchite le sezioni “Vantaggi TIM & Partner” e “Iniziative Speciali”.

Le due nuove sezioni di TIM Party

Party della Domenica è una nuova iniziativa che si svolgerà con cadenza settimanale e dovrebbe permettere agli utenti di vincere vari tipi di premi legati alle eccellenze del nostro Paese (come la moda, la cucina e lo sport).

Ogni domenica sarà disponibile un Memory Game a tema (accessibile dall’app ufficiale dell’operatore o dal suo sito) e gli utenti visualizzeranno immediatamente se hanno vinto.

Party Collection è invece un’iniziativa con cui vengono premiati gli utenti più attivi: ogni volta che si partecipa a uno dei vari concorsi di TIM Party (incluso Party della Domenica), si ottiene un badge e, collezionati 5 badge nell’arco di tre mesi, si potrà partecipare all’estrazione di un premio finale (che cambia ogni trimestre).

Per quanto riguarda la sezione Vantaggi TIM & Partner, il team dell’operatore telefonico proporrà agli utenti nuove offerte e sconti dedicati agli amanti dello shopping.

Per i prossimi mesi, infine, ci sono diverse novità anche per la sezione Iniziative Speciali:

maggio 2021 – Festa della Mamma; Energia per la tua Estate, Concorso Oppo

giugno 2021 – Giugno in viaggio, l’estate è sempre una festa, Che estate sarebbe…senza di loro!

luglio 2021 – Un’estate Italiana, Summer Refresh, Olympics 2020

agosto 2021 – Team Beach Party, Non farti scappare il sorriso

settembre 2021 – Back to School

ottobre 2021 – Festa dei nonni, Hallowen

novembre 2021 – Festa della TV, Black Friday

dicembre 2021 – Natale

gennaio 2022 – Epifania, Saldi

febbraio 2022 – San Valentino

