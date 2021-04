Google sta introducendo, in occasione della primavera, cinque nuove funzioni per Google Assistant, che diventa sempre più utile sia in casa sia all’interno delle nostre auto. Siete curiosi di scoprire le novità di Google? Andiamo a vederle insieme.

Dove ho messo lo smartphone?

Vi siete persi lo smartphone tra le pieghe del divano, o nel frigorifero? Con Google Assistant non serve diventare pazzi e continuare a cercare, vi basterà chiedere al vostro assistente “Hey Google, trova il mio telefono” e in un attimo lo sentirete suonare. Se ne avete più di uno nessun problema, Google Assistant vi proporrà un elenco e vi basterà rispondere si o no a seconda di quale state cercando.

La funzione è valida anche con iPhone, basta abilitare la ricezione di notifiche e allarmi critici all’interno dell’app Google Home per farlo squillare, anche se il telefono è impostato in modalità silenziosa.

Ordinate più facilmente al ristorante

Da più di un anno, salvo qualche breve parentesi, siamo lontani dai ristoranti e per avere qualcosa di diverso dobbiamo ricorrere all’asporto. Grazie a Duplex on the Web, che per il momento non è disponibile nel nostro Paese, potrete fare il vostro ordine e selezionare “Check Out”. A questo punto Google Assistant compilerà tutti i campi necessari, inserendo anche i dati di pagamento memorizzati in Google Pay e ovviamente sincronizzati grazie alla funzione Chrome Autofill.

Per ora questa funzione sarà attiva solo con alcune catene di ristoranti negli USA, e nei prossimi mesi coprirà un maggior numero di attività commerciali, sempre e solo negli Stati Uniti.

Nuove routine per alba e tramonto

Sono invece disponibili a livello globale le nuove routine Alba e Tramonto, per eseguire determinate sequenze di operazioni al mattino e alla sera. Potete ad esempio accendere le luci alla sera e accendere l’impianto di irrigazione, o farvi svegliare con una musica rilassante e accendere la macchina del caffè. La routine di eventi verrà dunque eseguita a un orario variabile, seguendo il cambiamento di alba e tramonto nel corso delle varie stagioni, senza che dobbiate adattarlo manualmente.

Nuove idee per le routine?

State cercando ispirazioni per la prossima routine? Niente paura, nella sezione delle routine già pronte c’ è una sezione che mette in evidenza le azioni più popolari, come “Avvisami quando la batteria del telefono è bassa”, o “Cosa è successo oggi nella storia”. E le vostro routine preferite potranno essere aggiunte alla Home Page del vostro smartphone per essere sempre a portata di mano.

Tutto sugli Oscar

Aprile è il mese degli Oscar, che quest’anno saranno assegnati il 26, anche se questo ve lo poteva dire anche Google Assistant. Ma se volete sapere quali sono le nomination, o chi era l’attore meglio vestito, potete chiederlo all’assistente. E se volete provare l’emozione di una notte da Oscar, potete chiedere di ricevere un premio, anche se in inglese la scenetta sarà più curata. Provate quindi a dire “Hey Google, give me an Award”.

Con la sola esclusione delle ordinazioni al ristorante, le altre novità sono tutte disponibili anche nel nostro Paese, per cui non vi resta che aprire Google Home e iniziare a sperimentarle.