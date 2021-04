Nonostante manchi ancora qualche mese alla presentazione di Samsung Galaxy S21 Fan Edition, dando per scontato che il produttore sud coreano ripeterà l’esperienza dello scorso anno, sono già numerose le indiscrezioni che circolano in Rete tanto da consentire a LetsGoDigital di creare alcuni rendere basandosi proprio sui rumor.

Un dispositivo per i giovani

Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere uno smartphone pensato per i più giovani, soprattutto in termini di budget. Per questo dovemmo trovare uno schermo FullHD+, una cover posteriore in plastica, un comparto fotografico di qualità ma ridimensionato rispetto ai top di gamma annunciati a gennaio, con un look meno curato ma molto efficace.

Grazie alla collaborazione con il designer Giuseppe Spinelli, sono stati creati alcuni render del nuovo smartphone, che vedete in copertina e nella galleria qui sotto. Dovrebbe restare il design della fotocamera posteriore, anche se l’elemento avrebbe lo stesso colore del resto dello smartphone, per un look forse meno appariscente ma più coerente.

Non dovrebbero esserci novità invece nella parte frontale, con un foro nella parte centrale dello schermo, in alto, per alloggiare la fotocamera dedicata ai selfie. Samsung dovrebbe utilizzare almeno sei colorazioni al lancio, alcune delle quali molto vivaci, ma è possibile che arrivino anche colori più tradizionali, come il bianco e il grigio.

In linea con il resto della serie Galaxy S21, anche la Fan Edition dovrebbe avere lo slot per la SIM nella parte inferiore e non dovrebbe mancare la certificazione IP68 per garantire la resistenza ad acqua e polvere. Le dimensioni dello schermo dovrebbero fermarsi a 6.,4 pollici, con un pannello da 120 Hz anche se non dovrebbe avere l’aggiornamento adattivo.

È invece possibile che la fotocamera frontale, molto più utilizzata da un pubblico giovane, sia più curata rispetto a quella di Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21+, andando a utilizzare un sensore da 32 megapixel. Per il resto dovremmo ancora vedere una doppia versione, con chipset Exynos 2100 e Snapdragon 888, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. È attesa una batteria da almeno 4.500 mAh con ricarica rapida wireless e cablata, ma su questo dettaglio i rumor sono ancora confusi.

Per quanto riguarda il prezzo è possibile che scenda rispetto al modello dello scorso anno, attestandosi intorno ai 600 euro per una possibile versione 4G e 700 euro per quella 5G. L’annuncio non è previsto per i prossimi mesi ed è possibile che dovremo attendere fino al tradizionale Galaxy Unpacked Summer, che solitamente è in programma ad agosto, per scoprire il nuovo Samsung Galaxy S21 Fan Edition.

