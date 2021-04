Una settimana è finita, un’altra è appena cominciata, ma c’è una cosa che non cambia mai: ogni giorno ci sono dei nuovi aggiornamenti software da segnalare per qualche smartphone Android.

Quelli di oggi fanno capo a due soli produttori, ovvero Samsung e OnePlus. Andiamo a scoprire i modelli interessati e quali novità stanno ricevendo.

OnePlus 9, 9 Pro, Nord N100: le novità degli aggiornamenti

Per OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione) si tratta del secondo aggiornamento nel giro di pochi giorni. In questo caso non c’è ancora un thread ufficiale, tuttavia le prime segnalazioni sono arrivate comunque sul forum.

I due flagship stanno ricevendo la OxygenOS 11.2.4.4 in un pacchetto OTA da 349 MB, che contiene le patch di sicurezza di aprile 2021, ma anche numerosi bugfix e miglioramenti relativi alla fotocamera. Ecco il registro delle modifiche, visibile anche negli screenshot:

System Improved charging stability Improved the sensitivity of the keyboard in the edge area Improved the temperature control strategy Fixed the issue that the battery icon in the status bar is abnormally displayed Fixed the small probability issue that Google Fi SIM card can not accept incoming calls Fixed known issues and improved system stability Updated Android security patch to 2021.04 Updated GMS package to 2021.03

Camera Improved the image purity and the ambiance performance Improved the white balance consistency of the rear camera Improved image over-sharpening of the rear camera



OnePlus Nord N100 non è esattamente lo smartphone più convincente o popolare lanciato dal brand cinese, pertanto questo nuovo aggiornamento non è neppure lontanamente interessante come quelli visti qui sopra o qualche giorno fa

Il nuovo update è stato annunciato come sempre sul forum ufficiale, arriva in due versioni – OxygenOS 10.5.7 (NA) e a breve OxygenOS 10.5.9 (EU) – e contiene giusto le patch di sicurezza del mese di marzo 2021. Di seguito trovate il changelog completo:

System

Updated Android security patch to 2021.03

Fixed known issues and improved system stability

Samsung Galaxy A31 e Galaxy A7 (2018): le novità degli aggiornamenti

Gli aggiornamenti in casa Samsung sono due, per due modelli di fascia media della serie A, ma non potrebbero essere più diversi tra loro. Ecco perché.

Samsung Galaxy A31 è stato il secondo smartphone del brand più venduto in assoluto a gennaio 2021 e adesso sta ricevendo una bella ricompensa sotto forma di major update: lanciato a marzo 2020 con a bordo Android 10 e la One UI 2.1, il device sta compiendo finalmente il salto ad Android 11 e alla One UI 3.1.

Si tratta di un aggiornamento software estremamente ricco di novità, visto che riunisce in un unico pacchetto OTA anche le ultime patch di sicurezza mensili di Samsung (rectius Security Maintenance Release), ovvero quelle di aprile 2021. Il roll out per il modello SM-A315N è partito dalla Corea del Sud, ha ad oggetto la versione firmware A315NKSU1CUD3 e il file OTA pesa appena più di 2 GB.

Tra le novità del major update (di cui trovate qui il nostro approfondimento) meritano di essere menzionate: il rinnovamento grafico della UI, i permessi one-time, l’auto-reset dei permessi delle app inutilizzate, le chat bubbles, la sezione Conversazioni nel pannello delle notifiche, il widget dedicato al media player nella tendina delle notifiche, i miglioramenti per Dynamic Lockscreen e AoD e le nuove versioni delle app proprietarie.

Samsung Galaxy A7 (2018) non è né nuovo né particolarmente famoso, tuttavia riceve ancora un buon supporto software: è in roll out la versione firmware A750FNXXS5CUC2 con le patch di sicurezza di marzo 2021.

Come aggiornare OnePlus 9, 9 Pro, Nord N100, Samsung Galaxy A31, A7 (2018)

Tutti gli aggiornamenti elencati sono in roll out graduale e raggiungeranno progressivamente tutti i modelli compatibili. Non manca comunque la possibilità di eseguire un controllo manuale di disponibilità tramite i percorsi riportati: