Tramite una serie di tweet inviati dal Alessandro Paluzzi, app researcher spesso impegnato a svelare l’arrivo di novità all’interno delle applicazioni, scopriamo che il team di sviluppo di Instagram sta portando avanti i lavori su una lunga serie di novità.

Tante novità in arrivo molto presto

Prosegue, infatti, lo sviluppo della tecnologia alla base della crittografia end-to-end all’interno dei messaggi privati scambiati sull’applicazione (Direct). L’ultima novità scoperta da Paluzzi riguarda la presenza di un nuovo toggle da attivare per utilizzare la crittografia end-to-end all’interno della chat privata, come mostrato nell’immagine sottostante.

Continuano, inoltre, gli sforzi per portare a compimento l’introduzione degli sticker “Collab” a cui l’azienda sta lavorando ormai da diverso tempo. Quando gli sticker saranno finalmente introdotti all’interno dell’applicazione, l’utente noterà la presenza di un nuovo avviso con un breve testo introduttivo sulla funzionalità: “Trova un argomento, aggiungi i collaboratori e condividi storie con le persone che lo seguono.”

Instagram sta lavorando ad un nuovo design delle notifiche relative alle chiamate video e audio. La nuova UI della notifica, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti, si mostra a forma di bolla con tanto di nome dell’utente che ha avviato la chiamata.

Infine, Paluzzi è riuscito a forzare la funzione relativa alla integrazione delle chat di WhatsApp all’interno di Facebook Messenger. Quella sottostante dovrebbe essere la UI mostrata durante una conversazione con un account WhatsApp all’interno di Messenger, come si può vedere anche dalla dicitura “WhatsApp Conversation” subito sotto l’icona del profilo.

Al momento non sono disponibili informazioni per quanto riguarda i tempi relativi alla introduzione ufficiale delle sopracitate feature, ma vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità in merito.