Samsung dovrebbe presentare il Samsung Galaxy Tab S7 Lite nel mese di giugno. Si tratta della variante meno costosa della più recente famiglia di tablet del colosso sudcoreano, che ad oggi conta già due diversi modelli: Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy S7+.

Nonostante manchino almeno due mesi al lancio di Samsung Galaxy Tab S7 Lite, pare che siano trapelate già le prime immagini ufficiali destinate alla stampa. A diffondere il materiale è stato, ancora una volta, l’ormai noto e attendibile leaker Evan Blass. Le immagini mostrano il design del prossimo tablet della Serie 7 e ci offrono la possibilità di capire quali sono – in parte – le funzionalità di Samsung Galaxy Tab S7 Lite.

Design e caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S7 Lite

A dire il vero, esteticamente il Samsung Galaxy Tab S7 Lite appare molto simile ai suoi fratelli maggiori, se non fosse per la mancanza di quella sottile scanalatura lungo il bordo sinistro che serve a fissare magneticamente la S Pen su Galaxy Tab S7 e S7+.

Le immagini mostrano il presunto display LCD DA 12,4 pollici, una configurazione a doppia fotocamera e la S Pen fissata magneticamente sul retro. Su entrambi i lati del tablet troviamo un altoparlante stereo mentre i pulsanti per la regolazione del volume sono posizionati in alto mentre.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, quelle di cui siamo in possesso non sono altro che indiscrezioni trapelate in Rete e parecchio gettonate. Queste vogliono che il tablet sia dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 750G accompagnato da 4 GB o 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite dovrebbe poi sfoggiare un display LTPO ad alta frequenza di aggiornamento e avere a bordo Android 11 con One UI 3.1. Altre presunte caratteristiche includono GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C e una grande batteria da almeno 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile nelle varianti solo Wi-Fi, LTE e 5G e nelle colorazioni nero, verde, rosa e argento.