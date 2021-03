La serie Samsung Galaxy S21 taglia un importante traguardo di vendite in patria

Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sono gli attuali smartphone di riferimento del produttore sudcoreano e quest’ultimo ha appena annunciato il raggiungimento di un importante traguardo di vendite nel mercato di casa.

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato della serie Galaxy S21 di Samsung per raccontarvi tutte le novità dell’ultimo aggiornamento software ricevuto; adesso riapriamo l’argomento per parlare dell’accoglienza che i tre modelli stanno ricevendo in Corea del Sud.

Serie Samsung Galaxy S21: primo milione in patria

Se lo scorso anno Samsung aveva dovuto fare i conti con le vendite insoddisfacenti della serie Galaxy S20, nel 2021 ha decisamente pagina: il design più curato e raffinato, i prezzi leggermente più bassi e il netto miglioramento del SoC Exynos 2100 (ecco il nostro confronto con Qualcomm Snapdragon 888 ed Apple A14 Bionic) hanno reso i modelli della serie Samsung Galaxy S21 decisamente più appetibili.

Un’opinione, questa, che a quanto pare viene condivisa anche dagli acquirenti, compresi quelli in Corea del Sud (altro che nemo propheta in patria): Samsung ha appena confermato che la settimana scorsa la serie Galaxy S21 ha superato 1 milione di unità vendute nel mercato di casa.

Sebbene non si tratti di un dato impressionante in senso assoluto, la sua importanza emerge solo dopo un’attenta analisi: Samsung Galaxy S21 e i suoi fratelli hanno raggiunto questa pietra miliare in appena 57 giorni dal lancio, mentre invece lo scorso anno la serie Galaxy S20 ci aveva messo un mese in più. Per quanto si tratti di un chiaro segnale di ripresa, gli attuali flagship non sono comunque stati in grado di tenere il passo della serie Galaxy S10, che aveva impiegato 47 giorni per tagliare lo stesso traguardo.

Il produttore ha altresì fatto sapere che Samsung Galaxy S21 rappresenta il 52% delle vendite in patria, mentre Samsung Galaxy S21 Ultra si attesta al 27% e Samsung Galaxy S21+ deve accontentarsi del restante 21%. Inoltre, il 20% delle unità vendute è costituito dalle varianti sbloccate e il 60% delle unità è stato venduto tramite canali online.