Si chiama Mind Your Time ed è una nuova interessante applicazione studiata per aiutare gli utenti mobile a sfruttare al meglio il tempo trascorso a usare il proprio smartphone, combattendo gli aspetti negativi dell’iperconnettività.

In media, infatti, ogni utente sta oltre 4 ore al giorno davanti allo schermo del proprio smartphone e riceve una notifica ogni 3 minuti, consumando così il 28% della sua giornata: si tratta di numeri che ben descrivono quanto i telefoni siano ormai parte integrante della nostra vita e che ci ricordano che, se non si adotta il giusto metodo, si rischia di restare “schiacciati” da quello che dovrebbe essere soltanto uno strumento per supportarci durante le attività quotidiane.

Ed è qui che entra in gioco Mind Your Time, app che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare le persone al benessere digitale e aiutarle ad avere una relazione positiva con lo smartphone, consentendo loro di capire quando è arrivato il momento di staccare la spina e mettersi “offline” per dedicarsi al ripristino delle proprie risorse psicofisiche, in modo da poter tornare successivamente “online” al meglio delle proprie condizioni.

Sono cinque le menti da cui è nata l’app Mind Your Time: Mattia Minzolini (laureando magistrale in Psicologia per il Benessere, esperto di empowerment personale e di tecniche di preparazione mentale), Federico Sopetti (dottore magistrale in Psicologia per il Benessere, ideatore del metodo Media Well-Being per la promozione del benessere digitale), Giusy Quattrone (dottoressa magistrale in Psicologia per le Organizzazioni, appassionata di comunicazione e marketing digitale), Diego Bruno (laureando magistrale in Ingegneria informatica, appassionato di interfacce grafiche e modellazione 3D) e Alberto Molinar Roet (laureando magistrale in Management, appassionato di startup e innovazione).

Come funziona Mind Your Time

L’applicazione monitora l’utilizzo dello smartphone e, nel momento in cui rileva un uso negativo per il benessere o la produttività, lo comunica immediatamente all’utente, invitandolo a dedicarsi a brevi attività per migliorare il suo stato d’animo e i livelli di concentrazione.

Tra le attività proposte vi sono contenuti audio di durata variabile (dai 3 ai 20 minuti) che guidano gli utenti attraverso percorsi per la Meditazione, la Visualizzazione, il Focusing, le Tecniche di Rilassamento o Attivazione e la Scrittura Espressiva.

Come sostenere questo progetto

Su Produzioni dal basso è stato dato il via a una campagna di crowdfunding (qui trovate la pagina dedicata) con l’obiettivo di raccogliere 10.000 euro in 50 giorni.

Nei programmi del team di Mind Your Time vi è la conclusione dello sviluppo della versione free dell’app nel corso dell’estate e la possibilità per i supporter di scaricarla un mese prima del lancio ufficiale. In inverno dovrebbe poi arrivare una versione premium, con più contenuti.

Il progetto ha anche una propria pagina su Instagram, che potete trovare qui.

