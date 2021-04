Vodafone sbarca ufficialmente nel mondo del gaming sul cloud con GameNow, la piattaforma che sfrutta la rete GigaNetwork 5G dell’operatore rosso e pronta a soddisfare le esigenze di tutti i clienti Vodafone.

Gaming di alto livello sulla GigaNetwork 5G

Attivabile in pochi click – il link per entrare in Vodafone GameNow è disponibile in calce alla news -, la soluzione dell’operatore telefonico offre performance di gioco di altissimo livello, anche su rete 4G, grazie ad un catalogo composto al lancio di oltre 90 titoli tra giochi di corse, sport, azione, avventura, sparatutto e molto altro.

Con la promessa di aggiungere nuovi titoli a cadenza regolare, Vodafone GameNow permette ai clienti Vodafone di giocare ovunque essi si trovino e senza alcun tipo di limitazioni né di download né di hardware. Disponibile in forma completamente gratuita per il primo mese, il servizio diventa poi a pagamento al prezzo di 9,99 euro al mese.

Vodafone, con GameNow, si posiziona così fra le grandi aziende che, tramite la potenza della propria infrastruttura, riescono a garantire un’esperienza di gioco premium a chi è alla ricerca di una soluzione rapida e indolore per giocare ai titoli più in voga del momento. Completamente multipiattaforma, Vodafone GameNow permette di giocare da qualsiasi dispositivo vogliate: smartphone, tablet o PC.

Per iniziare a giocare bastano tre semplici passi:

Per un’esperienza ottimale del servizio, è consigliabile una connessione con velocità di download pari a 10 Mbps su dispositivi mobile e superiore ai 12 Mbps su PC, con valori di latenza (ping) non maggiore a 20 ms. Per i suoi clienti offre anche la possibilità di attivare Power Gaming, ovvero un servizio che offre giga illimitati su determinati videogiochi e per navigare su Twitch. Se siete giocatori accaniti su mobile e vi state chiedendo quali sono i gamepad Bluetooth supportati, Vodafone GamePass garantisce completo supporto con:

Scopri Vodafone GameNow e inizia a giocare