Lo scorso anno il team di BlackBerry ha annunciato che grazie a Onward Mobility nel 2021 tornerà sul mercato con uno smartphone dotato di connettività 5G, device che dovrebbe essere commercializzato sia in Nord America che in Europa.

Stando a quanto dichiarato da Peter Franklin, CEO di Onward Mobility, il nuovo smartphone BlackBerry non solo supporterà il 5G ma potrà contare anche su una tastiera fisica e su una fotocamera degna di un modello di punta e questa rappresenta una novità per tale brand, storicamente più attento alle esigenze della clientela business piuttosto che di quella con intenti “multimediali”.

Onward Mobility presterà un’attenzione particolare anche alla protezione dei dati e alla privacy, per garantire la quale ha deciso di affidarsi a una società di sicurezza informatica esterna.

Ecco come potrebbe essere BlackBerry Key 3 5G

Sulla base delle varie informazioni che si sono susseguite fino a oggi, il designer Concept Creator ha ideato uno smartphone BlackBerry 5G con una tastiera fisica in collaborazione con Let’s Go Digital.

Il concept in questione è stato chiamato BlackBerry Key 3 5G, immaginando un possibile successore di BlackBerry Key 2, smartphone lanciato da TCL nel 2018.

Il designer immagina per lo smartphone l’adozione di una tripla fotocamera posteriore (con orientamento verticale e posizionata al centro) e di uno schermo arrotondato e con cornici ridotte ai minimi termini.

Purtroppo al momento non si conoscono altri dettagli relativi alle possibili specifiche di questo nuovo dispositivo e anche sul suo nome non vi sono certezze. Senza dubbio Onward Mobility cercherà di confermare i punti di forza di BlackBerry, in modo da poter offrire agli utenti business una valida alternativa Android.

Stando a quelli che sono i progetti dell’azienda, il primo smartphone BlackBerry con connettività 5G dovrebbe essere presentato entro la prima metà del 2021: nel giro di un paio di mesi, pertanto, dovremmo finalmente scoprire le sue feature.

