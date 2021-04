Se è vero che c’è chi si è messo subito in regola (vedi WINDTRE), è altrettanto vero che il ritardo di alcuni operatori oggi ha costretto AGCOM a prorogare i termini per l’entrata in vigore del blocco automatico e di default per i servizi VAS, inizialmente fissati a soli 45 giorni, per tutti i gestori telefonici, dalla data di pubblicazione della delibera 10/21/CONS.

AGCOM proroga i termini per il blocco automatico per i servizi VAS

Oggi AGCOM, tenuto conto delle non poche difficoltà tecniche comunicate da alcuni operatori, ha definito una proroga dei termini per l’entrata in vigore del blocco dei servizi VAS che passano quindi dagli iniziali 45 giorni a 120 giorni. Così come stabilito dalla delibera 10/21/CONS, le nuove regole impongono agli operatori il blocco automatico dei servizi premium in abbonamento – sia sulle nuove SIM che sulle SIM già attive – per tutti i servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia tramite SMS e MMS sia tramite connessione dati su reti mobili, salvo talune eccezioni.

Ricordiamo che in quest’ultimo caso i servizi VAS attivati sulle SIM verranno gestiti mediante un meccanismo OTP (One Time Password), che dovrebbe garantire la piena consapevolezza e volontarietà dell’eventuale sottoscrizione da parte del cliente diminuendo i rischi di truffa. Questa soluzione è presa per garantire l’effettiva volontarietà dell’acquisto del cliente.