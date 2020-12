Dopo quanto anticipato dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), WINDTRE conferma finalmente che il blocco dei servizi VAS arriverà anche per tutti i già clienti acquisiti prima che venisse introdotto il barring di default sulle nuove SIM.

WINDTRE, quando ci sarà il blocco dei servizi VAS per i già clienti?

Come anticipato, tutte le SIM WINDTRE attivate dal 18 ottobre 2020 in poi hanno già attivo il blocco dei servizi VAS di default, eccezione fatta per i servizi di carrier billing, di SMS bancari, di mobile ticketing, di televoto e per le donazioni. WINDTRE conferma oggi gli impegni già presi con l’AGCOM e informa tutti i suoi clienti con una SIM attivata fino al 17 ottobre che dal 18 gennaio 2020 attiverà automaticamente, e in modo gratuito, un blocco tecnico (il barring appunto) per i servizi a sovrapprezzo.

Ricordiamo che in questo modo i servizi VAS attivati sulle SIM verranno gestiti mediante un meccanismo OTP (One Time Password), che dovrebbe garantire la piena consapevolezza e volontarietà dell’eventuale sottoscrizione da parte del cliente, diminuendo i rischi di truffa.

