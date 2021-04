Le batterie agli ioni di litio, per quanto largamente utilizzate in una miriade di prodotti differenti, portano con sé alcune limitazioni fisiche legate ad esempio alla velocità di ricarica. Alcuni ricercatori dell’Università di San Pietroburgo hanno sviluppato una nuova batteria in grado di ricaricarsi 10 volte più velocemente di quelle classiche agli ioni di litio.

Ricarica fino a 10 volte più rapida

I ricercatori che hanno lavorato al progetto dichiarano che hanno messo a punto il concetto alla base della nuova batteria nel 2016 e, grazie alle sovvenzioni della Russian Science Foundation, sono riusciti a portare avanti il progetto di realizzazione del polimero in questione. Dei numerosi polimeri studiati nel corso di questi anni, solo uno è stato in grado di assicurare un buon livello di efficienza e stabilità tale da poter essere studiato ulteriormente.

“Una batteria che utilizzata il nostro polimero è in grado di ricaricarsi in secondi, circa dieci volte più velocemente di una tradizionale batteria agli ioni di litio“, sottolinea Oleg Levin, professore e capo del team di ricerca del Dipartimento di Elettrochimica dell’Università di San Pietroburgo. “Il risultato è stato dimostrato attraverso una serie di esperimenti. Tuttavia, allo stadio attuale, la batteria non offre lo stesso grado di capacità delle batterie agli ioni di litio, circa dal 30 al 40% in meno. Al momento stiamo lavorando per migliorare questo fattore pur mantenendo lo stesso rapporto di carica e scarica.”

Allo stato attuale non è ancora chiaro quando e se la nuova tecnologia avrà una ricaduta commerciale, ma ci sono le premesse per mandare in pensione una tecnologia ormai vecchia di decenni.