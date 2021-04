Hasbro ha svelato una nuova collaborazione con Robosen Robotics per rendere possibile il sogno di ogni bambino (e non solo): portare in vita Optimus Prime, il capo degli Autobot e una delle figure di spicco dell’universo dei Transformers.

Optimus Prime prende vita in questo robot

Optimus Prime Auto-Converting Programmable Advanced Robot, è questo il nome completo del nuovo robot, è in grado di trasformarsi autonomamente a seguito della pressione di tasto – potete ammirare la trasformazione in tutta la sua maestosità nel video presente in calce, oltre che nel breve filmato sottostante.

Il robot è in grado di passare dalla forma robot a quella di veicolo e viceversa e camminare su due piedi in modalità robot. Molte funzioni aggiuntive possono essere programmate e controllate in remoto tramite comandi vocali o attraverso l’applicazione mobile. Casey Collins, vice presidente Hasbro, festeggia l’arrivo del nuovo robot “permettendo ai nostri fan di portare in vita il proprio eroe preferito dei Transformers in un modo mai raggiunto prima.”

Se volete mettere le mani su questo incredibile gioiellino e non vi spaventa il prezzo di listino di 699,99 dollari, potete trasformare in realtà i vostri sogni d’infanzia cliccando il seguente link per visitare lo store di Hasbro Plus.