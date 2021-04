Hans Zimmer è uno dei più popolari compositori dei nostri tempi, celebre anche per alcune delle colonne sonore più famose del cinema, come ad esempio Interstellar, Batman vs Superman: Dawn of Justice Il Gladiatore e Il Codice da Vinci.

Ebbene, Hans Zimmer ha deciso di provare a cimentarsi anche nel settore degli smartphone e, in virtù di una collaborazione con OPPO, ha realizzato una suoneria per OPPO Find X3 Pro.

Il produttore cinese ha dimostrato di tenerci in modo particolare a questa partnership con il compositore, così come viene confermato dalla scelta di realizzare e pubblicare la seguente intervista sul canale YouTube dell’azienda:

E il team di OPPO su YouTube ha pubblicato anche la canzone composta da Hans Zimmer proprio per il produttore cinese:

Come scaricare la suoneria realizzata da Hans Zimmer per OPPO Find X3 Pro

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare la suoneria realizzata da Hans Zimmer per lo smartphone di punta di OPPO, potete farlo andando su questo post su Reddit.

Ricordiamo che tra le principali feature di OPPO Find X3 Pro troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.216 pixel), refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria integrata, le connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 e NFC, una scocca con certificazione IP68 (capace di resistere a polvere e acqua), un doppio altoparlante stereo con supporto Dolby Atmos e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 65 W e wireless a 30 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, infine, OPPO Find X3 Pro può contare su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel (accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel, uno da 13 megapixel con zoom ibrido 5x e uno da 3 megapixel) e una frontale da 32 megapixel.

Leggi anche: la recensione di OPPO Find X3 Pro