Di tanto in tanto per gli utenti Android si accende una spia di allarme per la presenza sul Google Play Store o di piattaforme alternative di una o più applicazioni contenenti codice pericoloso e qualcosa del genere è accaduta nelle scorse ore: i ricercatori di Kaspersky Lab, infatti, hanno scoperto che l’applicazione APKPure contiene adware.

Attenzione alla versione 3.17.18 di APKPure

APKPure è una soluzione molto popolare per l’installazione di applicazioni Android meno recenti o che non sono disponibili sul Google Play Store (qui trovate il suo sito) e, stando a quanto scoperto da Kaspersky Lab, con la versione 3.17.18 è stato introdotto del codice dannoso che è in grado di sottrarre dati dal dispositivo a insaputa degli utenti e visualizzare annunci nella schermata di blocco o in background.

Ma secondo i ricercatori tale versione di APKPure è ancora più pericolosa, in quanto ha la capacità di scaricare altro malware, mettendo potenzialmente ancora più a rischio le vittime.

A dire dello staff di Kaspersky Lab, probabilmente gli sviluppatori di APKPure hanno introdotto il codice dannoso da una fonte non verificata.

Il team di APKPure, avvisato del problema, ha prontamente rimosso il codice dannoso e ha rilasciato una nuova versione dell’applicazione, ossia la release 3.17.19, mentre quella contenente il codice malevolo non è più elencata tra le varie disponibili (qui trovate la pagina dedicata).

Questo episodio non fa altro che confermare quanto ormai da tanto tempo numerosi esperti di sicurezza continuano a sostenere: l’installazione di applicazioni al di fuori dagli app store “ufficiali” è un’operazione potenzialmente molto pericolosa e gli utenti rischiano di andare incontro a rischi anche molto elevati.

Del resto, se nonostante la scansione eseguita da Google su tutte le applicazioni pubblicate sulla sua piattaforma qualcuna con codice dannoso di tanto in tanto riesce ugualmente a intrufolarsi, negli store alternativi che non possono contare su tale sistema di sicurezza è lecito attendersi problemi ancora più grandi.