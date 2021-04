Prosegue con successo Mi Academy, il programma di training sviluppato da Xiaomi Italia e rivolto agli addetti vendita di 8 mercati dell’Europa occidentale. La casa cinese arricchisce l’applicazione con nuovi contenuti dedicati al mondo Android e la rende disponibile anche da desktop.

Un’intera sezione dedicata ad Android sul Mi Academy

Xiaomi ha affinato l’applicazione in collaborazione con Google, rendendola disponibile anche da desktop e ampliandola con l’aggiunta di training mirati: all’interno è presente una sezione Google nella quale si può godere di contenuti come Virtual Learning Lab, Self Paced Learning e Product Video, che consentiranno agli addetti alle vendite e all’assistenza di partecipare all’Android Mobile Certification Program.

Soddisfatto del programma Ou Wen, Head of Western Europe di Xiaomi, che ha dichiarato quanto segue:

“L’ultimo anno ha accelerato il processo della digital transformation in tutto il mondo. La customer experience non è la sola ad essere stata stravolta, ma anche l’intero processo di vendita e il settore retail. Per questo motivo il personale addetto alle vendite merita una formazione completa e approfondita per essere qualificato e pronto a soddisfare le esigenze di ogni cliente. Il nostro rapporto di lunga data con Google ci permette di offrire sempre ai nostri consumatori prodotti innovativi e affidabili, ma con questo progetto si aggiunge un tassello importante alla già proficua collaborazione che mette a disposizione della forza vendita il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego di prodotti e servizi.“

Lanciata nell’ottobre 2020, la piattaforma è stata visitata da più di 18.000 utenti: tra questi operatori, promoter, distributori e dipendenti, che hanno avuto la possibilità di tenersi aggiornati e informati su tutte le novità dell’azienda attraverso corsi di formazione, materiale video e test di autovalutazione. Il training con Google coinvolgerà in parte anche la Mi Community, che realizzerà video di approfondimento e tutorial tematici, e i Mi Store, nei quali si svolgeranno alcune attività (con rispetto delle disposizioni anti-COVID).

Se siete interessati e autorizzati all’accesso, questo è link che dovete seguire per entrare nel portale Mi Academy Training. L’app è stata di recente pubblicata anche sul Google Play Store.