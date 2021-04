Samsung, Huawei, Nokia e ASUS stanno rilasciando importanti aggiornamenti software per alcuni dei loro dispositivi. Vediamo insieme in questa news di quali si tratta e quali sono le novità.

Aggiornamento N98XXS1DUD1 e N960FXXS8FUC4 per Note 20 e Note 9

Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 9 ricevono rispettivamente i nuovi firmware N98XXS1DUD1 e N960FXXS9FUC4. L’aggiornamento per l’attuale top di gamma di Samsung aggiunge le patch di sicurezza di aprile e chiude ben 43 falle di Android e 21 falle relative alla personalizzazione Samsung (One UI e app). Samsung Galaxy Note 9, invece, riceve le patch di sicurezza relative al mese di marzo. In questo caso il firmware chiude 30 falle di sicurezza lato Android e 19 per quanto riguarda la controparte Samsung.

Entrambi gli aggiornamenti sono attualmente in rilascio e possono essere scaricati tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento T72XXXU2DUD1 per Samsung Galaxy Tab S5e

Oltre agli aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 9, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout dell’aggiornamento T72XXXU2DUD1 per il tablet Samsung Galaxy Tab S5e.

All’interno del nuovo firmware troviamo l’arrivo della One UI 3.1 e le patch di sicurezza relative al mese di marzo 2021. Al momento il firmware è in rilascio in Russia e in Inghilterra, ma siamo certi che sarà disponibile anche qui da noi nel giro delle prossime settimane.

Come sempre potete controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Aggiornamento 10.0.0.435 per Huawei P30 Lite New Edition

Huawei, purtroppo, ha ancora del lavoro da fare per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza aggiornate. In queste ore ha avviato l’aggiornamento 10.0.0.435 da 119 MB per lo smartphone Huawei P30 Lite New Edition con le patch di sicurezza di gennaio 2021.

L’update potrebbe impiegare qualche settimana prima di arrivare anche in Italia, ma nel mentre potete controllarne la disponibilità tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software oppure tramite l’app Supporto.

Nokia 4.2 riceve l’aggiornamento ad Android 11

Il firmware 3.150 per Nokia 4.2 porta finalmente le tante novità di Android 11 anche sullo smartphone di fascia media di Nokia. La dimensione da ben 1.5 GB contiene anche le patch di sicurezza relative al mese di marzo 2021.

Nokia stima che l’aggiornamento raggiungerà la totalità degli smartphone entro il 12 aprile. Oltre ad attendere la notifica di disponibilità dell’aggiornamento OTA, potete controllare manualmente con l’apposito menù degli aggiornamenti.

Seconda beta di Android 11 per ASUS ROG Phone 3

Dopo l’arrivo della prima beta chiusa di Android 11 per ASUS ROG Phone 3, in queste ore lo smartphone da gaming sta ricevendo il firmware 18.0410.2102.96 con la seconda beta chiusa di Android 11. L’update in questione non contiene nuove feature, ma bensì trovano posto un gran numero di correzioni di bug e di altre problematiche riscontrate con l’utilizzo di alcuni accessori.

Trattandosi di un aggiornamento indirizzato al programma di beta chiusa di Android 11 non sappiamo quando sarà disponibile a tutti, ma vi informeremo non appena ci saranno novità in merito.

Potrebbe interessarti anche: migliori smartphone Android