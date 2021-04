Dopo un 2020 stellare, il gigante dell’e-commerce Amazon ha intenzione di replicare i risultati ottenuti anche nel 2021. Lo scorso anno il Prime Day si era tenuto ad Ottobre per colpa delle complicanze della pandemia da Covid-19 che avevano forzato Amazon a rimandarlo rispetto al più consueto mese di luglio. Quest’anno l’azienda leader del settore ha intenzione di spostare il Prime Day a giugno, verso la metà o la fine del mese, per essere precisi.

Questo è quanto sostiene Recode, che riporta fonti interne ad Amazon per questo leak. L’ormai celebre evento, si tiene una volta ogni anno dal 2015, offrendo molte occasioni agli utenti Prime su tecnologia e tante altre tipologie di prodotti. Non è chiaro al 100% il motivo per cui Amazon abbia apparentemente deciso di anticipare l’evento da luglio a giugno e di certo non aiuta che alcuni portavoce di Amazon non abbiano voluto commentare la cosa.

Recode specula sul fatto che il tempismo di questa mossa potrebbe essere influenzato dall’andamento della borsa di Wall Street. Avendo ottenuto un risultato migliore del 40% rispetto all’anno precedente nel 2020, Amazon ha intenzione di spingere le vendite (e quindi i risultati del secondo e terzo trimestre) con questo evento, che potrebbe essere perfino replicato in maniera simile in autunno.

Qui si entra nell’ambito di valutazioni che sono puramente speculazioni, in quanto Recode asserisce che il colosso dell’e-commerce avrebbe considerato l’opzione di tenere un secondo evento simile all’Amazon Prime Day durante l’autunno inoltrato. Non è chiaro però se questa opzione sia ancora valida o sia stata scartata.

In ogni caso Amazon non ha ancora annunciato nulla riguardante il Prime Day, sarà comunque interessante vedere se, almeno negli Stati Uniti dove le restrizioni saranno lentamente allentate, Amazon riuscirà ad ottenere gli stessi straordinari risultati ottenuti lo scorso anno, grazie a una vera e propria frenesia per gli acquisti on-line che ha coinvolto gli americani. Staremo a vedere e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.