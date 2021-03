Mentre HMD Global prepara l’evento di presentazione di Aprile, nel quale vedrà probabilmente la luce il nuovo Nokia G10, altri due smartphone potrebbero catturare la scena: si chiamano Nokia X20, conosciuto come Quick Silver, e Nokia X10, soprannominato invece Scarlet Witch.

Nokia X20 e Nokia X10: ecco alcuni dettagli della scheda tecnica e i possibili prezzi

Entrambi gli smartphone non sono ancora ufficiali, ma Nokia X20 avrebbe già fatto un passaggio da Geekbench; per entrambi è atteso il SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G, che renderebbe questi due dispositivi in grado di sfruttare la rete dati di ultima generazione.

Nokia X20 si posizionerebbe un po’ più in alto rispetto ad X10, contando di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (Nokia X10 dovrebbe averne solo 32 GB). Nokia X20 dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Blue e Sand, mentre Nokia X10 nei colori White e Green.

Capitolo prezzi: Nokia X20 dovrebbe arrivare sul mercato con un interessante cartellino di 349 Euro, che scendono a 300 Euro per Nokia X10.

Tutti in attesa per l’8 aprile prossimo, quando Nokia svelerà al mondo le proprie ultime fatiche.