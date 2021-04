Torniamo a parlare anche oggi di WhatsApp, che di recente ha abilitato la possibilità di sfruttare i Deep Link per effettuare il download di qualsiasi Sticker Pack ufficiale, eliminando la necessità di visitare il WhatsApp Sticker Store.

Se alla fine del mese scorso avevamo fatto un resoconto delle migliori novità introdotte su WhatsApp e nella giornata di ieri vi avevamo parlato di quelle in arrivo, oggi vediamo come sfruttare la funzione dei Deep Link per scaricare tutti i pacchetti di sticker ufficiali, anche quelli in teoria riservati a determinati Paesi.

Deep Link per scaricare gli Sticker Pack di WhatsApp

Partiamo da un esempio molto attuale: in queste ore WhatsApp ha comunicato il rilascio di un pacchetto di sticker a tema vaccini intitolato “Vaccines for All” e disponibile sia per gli utenti Android che per quelli iOS.

Ebbene, mentre adesso il pack è reperibile sul WhatsApp Sticker Store, questa mattina non lo era ancora, tuttavia gli utenti interessati avrebbero potuto tranquillamente aggirare il problema visitando uno specifico URL. I Deep Link, infatti, non sono altro che delle scorciatoie rapide per aprire WhatsApp in un contesto specifico, nel caso di specie vedere e importare lo sticker pack.

A titolo di esempio, ecco il Deep Link per “Vaccines for All”: wa.me/stickerpack/VaccinesForAll.

A rendere questa funzione ancora più interessante è il fatto di poterla sfruttare per importare degli sticker pack regional, ovvero disponibili ufficialmente solo in alcuni mercati.

Ecco una raccolta di Deep Link per sbizzarrirvi.

Messico:

Indonesia:

Vari:

Eravate a conoscenza di questa funzione? La sfrutterete per importare tanti nuovi Sticker Pack? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante: