WhatsApp è l’applicazione di instant messaging più utilizzata al mondo, e il team di sviluppo che si occupa della versione WhatsApp Beta è costantemente a lavoro per introdurre e testare nuove funzioni pensate per migliorare l’esperienza utente.

Novità aggiornamento 2.21.8.1 e migrazione delle chat

In queste ore il team ha pubblicato l’aggiornamento 2.21.8.1 di WhatsApp Beta per Android con una interessante novità circa la dimensione delle anteprime dei file media condivise in chat. Infatti, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, l’arrivo di un messaggio contenente un file multimediale (in questo caso si tratta di una immagine ma presumiamo valga anche per le GIF e i file video), genera un’anteprima di dimensioni maggiori che permette di scorgere maggiori dettagli direttamente dalla preview.

Venendo alla funzione che riteniamo essere la più importante a cui il team di sviluppo sta lavorando, WhatsApp si appresta a rendere molto più semplice la gestione di account multipli su dispositivi iOS e Android. Quest’oggi abbiamo conferma che WhatsApp sta lavorando alla migrazione delle chat da iOS a Android, come dimostra l’immagine sottostante. Da quel che possiamo intuire dalle poche informazioni relative al funzionamento della feature, sembra che non appena un utente tenti di aggiungere un dispositivo munito di sistema operativo differente, l’applicazione consiglia di scaricare l’aggiornamento tramite App Store o TestFlight in modo da scongiurare eventuali problemi di migrazione.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Se la feature circa la maggiore dimensione delle anteprime dei messaggi multimediali è già disponibile aggiornando WhatsApp Beta dal Play Store o scaricando l’APK da APK Mirror, non è disponibile una stima circa il rilascio della funzione che consente la migrazione delle chat.