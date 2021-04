La settimana che si chiude oggi ha visto, da parte di Xiaomi, la presentazione di una grossa quantità di smartphone, tra cui le nuove stelle Xiaomi Mi 11 Ultra e Xiaomi Mi MIX Fold, in grado di reggere il confronto con i migliori smartphone della concorrenza. Come accade per ogni smartphone che viene presentato, anche in questo caso ci sono tanti nuovi sfondi, che faranno felici gli appassionati, che amano personalizzare il proprio dispositivo.

Oltre 60 sfondi già pronti da utilizzare

A meno che non abbiate già deciso di acquistare uno dei nuovi smartphone, starete dunque aspettando con ansia la possibilità di provare sul vostro dispositivo uno degli oltre 60 sfondi inseriti nei due flagship cinesi. Sono ben 30 quelli presenti all’interno di Xiaomi Mi 11 Ultra, divisi in sei diverse sezioni, tutti con una risoluzione QHD+ (1440 x 3200 pixel) e statici (niente sfondi animati quindi).

Troviamo sette sfondi naturali, 4 geometrici, 3 Dynamic Nebula , 3 sfondi minimalisti, 4 in bianco e nero e 4 dedicati a Marte, oltre allo sfondo predefinito. Tutte le immagini, delle quali vedete alcune anteprime nella galleria sottostante, possono essere scaricate da questo link grazie al lavoro di kacskrz, membro di XDA Developers.

Sono invece 33 gli sfondi estratti da Xiaomi Mi MIX Fold, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese, anche in questo caso in alta risoluzione. Alcuni hanno un fattore di forma di 4:3 (2480 x 1860 pixel) altri invece un fattore 1:1 (2520 x 2520) e possono essere utilizzati, oltre che sui vostri smartphone anche come sfondo del computer (Windows, Linux o Mac che sia).

Abbiamo cinque sfondi per la modalità PC, sette texture naturali, quattro della serie Musubi, tre sfondi animati Dynamic Nebula, sette immagini minimaliste e sette immagini statiche di Marte. Anche in questo caso è possibile scaricare il pacchetto con tutte le immagini a piena risoluzione, mentre qui sotto potete vedere alcune anteprime.