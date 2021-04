Nelle ultime settimane è comparso sulla scena Goboo, uno store online che offre in anteprima molti smartphone Xiaomi, oltre ad altri prodotti del brand cinese. Molti utenti si chiedono dunque chi sia questo store, se sia affidabile, come funzioni la garanzia e quale siano i metodi di pagamento accettati.

Per chiarire la situazione abbiamo dunque deciso di fare un articolo riassuntivo che vi spieghi innanzitutto chi è Goboo e da dove opera, quali sono i prodotti e le garanzie offerte e perché potete fidarvi del nuovo store online.

Chi è Goboo

Goboo è un e-commerce con centri logistici in tutto il mondo, specializzato soprattutto in prodotti Xiaomi, di cui è distributore ufficiale autorizzato. Ha sedi logistiche in tutto il mondo, Europa inclusa, per riuscire a soddisfare in maniera veloce le richieste da parte dei clienti, mantenendo un elevato standard in un mercato che fa della tempestività una delle chiavi per il successo.

Pur essendo uno store relativamente giovane, Goboo sta ottenendo un buon successo grazie a numerose anteprime sui prodotti Xiaomi/Redmi/POCO, che permettono ai tantissimi fan dei tre brand di ottenere i prodotti, nella loro versione destinata ai mercati europei, in anticipo rispetto alla commercializzazione sul nostro mercato e, molto spesso, con sconti particolarmente interessanti.

Vediamo ora di capire come funzionano le spedizioni, da dove partono, quali sono i costi e i metodi di pagamento accettati, tutte informazioni essenziali quando si tratta di acquistare online.

I magazzini di Goboo

Goboo dispone di centri logistici dislocati in varie parti del mondo, per riuscire a soddisfare in maniera rapida e puntuale i propri clienti. Per quanto riguarda l’Europa, la logistica è ubicata in Spagna ed è in grado di gestire e spedire diverse migliaia di prodotti ogni giorno. Entro 24 ore ogni ordine viene affidato al corriere che provvedere alla consegna in tempi che vanno dai 3 ai 7 giorni, a seconda del luogo di destinazione e di eventuali congestioni nei Paesi di transito.

Tutti i prodotti venduti da Goboo sono originali e autentici, con la garanzia ufficiale del produttore, per una maggiore tutela del cliente e ognuno di esse viene controllato prima di essere inviato ai magazzini, per assicurarsi che rispettino i requisiti di qualità.

I dazi doganali con Goboo

Le spedizioni dei prodotti venduti in Europa da Goboo avvengono tutte dai magazzini situati in Spagna. Per questo, oltre ad avere le spese di spedizione gratuite, non avrete alcun costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce in Italia. Non ci saranno dunque operazioni di sdoganamento né tantomeno costi o tasse aggiuntive, visto che queste operazioni sono già state effettuate dello store al momento dell’arrivo della merce in Europa.

Potete quindi ordinare in tutta tranquillità, con la certezza di pagare effettivamente il prezzo indicato e di non avere sorprese al quando il pacco arriverà al vostro domicilio. Nella scheda di ogni prodotto viene chiaramente indicata la provenienza, insieme al metodo di spedizione, per cui avrete sempre la certezza di quello che dovete aspettarvi, anche per quanto riguarda le tempistiche.

Quali metodi di pagamento accetta Goboo?

La presenza della logistica Goboo sul territorio europeo fa si che siano accettati tutti i metodi di pagamento maggiormente in uso in Italia. Potete quindi pagare i vostri acquisti con carte di credito Visa, Mastercard o American Express, con Girocard, molto diffusa soprattutto in Germania, con un bonifico SEPA e soprattutto con PayPal, metodo che consigliamo sempre in quanto fornisce una protezione sui vostri acquisti.

Anche per quanto riguarda il pagamento dunque Goboo mette a proprio agio il cliente, garantendo il supporto a tutti i sistemi più conosciuti e quindi molto affidabili.

Assistenza Goboo

Come dicevamo Goboo è rivenditore ufficiale dei prodotti Xiaomi/Redmi/POCO per cui il livello di assistenza è in linea con quanto ci si può attendere dai brand. Come per qualsiasi negozio che effettua vendite a distanza è possibile il reso senza alcuna condizione entro 14 giorni dalla data di ricezione della merce. Per problemi di qualità della merce acquistata tale limite si estende a 30 giorni, durante i quali potete dunque effettuare un reso, previ accordi con il servizio assistenza.

Salvo alcune eccezioni specificate dal venditore, tutti i prodotti sono coperti da garanzia per il periodo di due anni sui difetti rilevati. Ovviamente la garanzia non copre i problemi derivanti dall’installazione di firmware non ufficiali, da manomissioni dei prodotti e dall’uso improprio degli stessi. Per tutti i dettagli sulla garanzia vi rimandiamo a questa pagina che contiene ogni dettaglio in merito.

Goboo è affidabile?

Pur essendo uno store online relativamente giovane riteniamo che possiate fidarvi di Goboo. Al netto di qualche problema di gioventù abbiamo raccolto impressioni positive sullo store, anche nel caso di utenti che hanno scelto di restituire i prodotti acquistati perché non soddisfatti delle prestazioni.

La presenza dei brand ufficiali alle spalle di Goboo mette dunque al riparo da brutte sorprese, con la certezza che si tratta di prodotti pensati per il mercato europeo, che godono dunque della garanzia ufficiale e di ogni forma di supporto da parte dei rispettivi produttori.