Pochi giorni fa Xiaomi presentava l’intera famiglia di smartphone di fascia alta che andrà a prendere posto di fianco Xiaomi Mi 11 5G, il primo smartphone al mondo a montare il processore Qualcomm Snapdragon 888. Tra Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite e anche Xiaomi Mi 11 Pro, il modello Mi 11 Ultra è certamente quello che ha attirato maggiormente la nostra attenzione per via del gigante modulo fotografico posteriore munito anche di display secondario.

Un lavoro ingegneristico senza precedenti

Si tratta senza ombra di dubbio dello smartphone con il modulo fotografico più generoso mai presentato, ed in queste ore un canale YouTube cinese ha pubblicato il primo video teardown di Xiaomi Mi 11 Ultra. Malgrado la lingua non ci permetta di apprezzare a pieno tutte le considerazioni discusse nel video, abbiamo comunque l’opportunità di sbirciare l’interno di Xiaomi Mi 11 Ultra e scoprire qualcosa in più sul suo interno.

Inutile sottolineare quanto il modulo fotografico e il display secondario occupino gran pare della metà superiore dello smartphone, il che rimanda certamente ad un importante lavoro ingegneristico per quanto riguarda il corretto posizionamento dei molti sensori e i componenti interni dello smartphone Android di fascia alta.

Se vi stavate chiedendo il motivo per cui Xiaomi Mi Ultra possiede una fotocamera punch hole laterale e non centrale, la “colpa” è del modulo fotografico principale che evidentemente non ha permesso di fare altrimenti.

