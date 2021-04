Il Coronavirus ha profondamente cambiato il nostro stile di vita, ormai è chiaro a tutti. Ci siamo abituati a lavorare da casa, a studiare da casa, e a fare affidamento sui nostri smartphone per svolgere qualsiasi tipo di operazioni. Un nuovo studio di App Annie ci mette di fronte ad un dato decisamente importante ma prevedibile: durante il Q1 2021 gli utenti hanno speso il 40% in più per gli acquisti su Play Store e App Store, raggiungendo una cifra record di 32 miliardi di dollari.

Vendite su del 40% durante il Q1 2021

Lo store digitale di Apple ha capitalizzato 21 miliardi di dollari di vendite nei primi tre mesi del 2021, con quello di Google responsabile dei restanti 11 miliardi di dollari. Si tratta di un importante cambiamento considerando il 23 miliardi di dollari di spesa durante il Q1 2020. Oltre ai soldi spesi, cresce anche il numero di download delle app pari al 10% in più durante il primo trimestre di quest’anno.

I giocatori sono stati responsabili di una buona fetta di spesa su App Store e Play Store: durante il Q1 2021, infatti, hanno speso 9 miliardi di dollari sul Play Store (+35% YoY) e 13 miliardi di dollari (+30% YoY) sull’App Store. Circa un miliardo di videogiochi sono stati scaricati ogni settimana durante il Q1 2021, una crescita del 15% rispetto al Q1 2020 e del 35% rispetto al Q1 2019.

Ecco le categorie di applicazioni che sono crescite maggiormente in questi mesi:

Play Store: Giochi, Social e applicazioni di Intrattenimento;

App Store: Giochi, Foto e Video e Intrattenimento.

L’applicazione numero uno in termini di download sul Play Store e App Store è stata TikTok, seguita poi da Facebook, Instagram, Telegram e WhatsApp. YouTube è stata l’applicazione in cui gli utenti hanno speso di più durante il Q1 2021, mentre le app con più utenti attivi al mese sono state Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram.