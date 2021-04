Dopo l’arrivo della nuova icona per l’applicazione mobile di Amazon, il team di sviluppo del colosso statunitense ha iniziato a rilasciare un aggiornamento che va a modificare leggermente l’interfaccia grafica dell’app.

Più semplice da utilizzare con una mano

Infatti, dopo aver installato la versione 22.6.0.100 di Amazon per Android, è possibile notare la presenta di una barra inferiore di navigazione al posto del classico menu ad hamburger. Com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti in galleria, la nuova barra inferiore integra alcune icone di accesso rapido per le sezioni dell’applicazione più utili.

Da sinistra verso destra, troviamo:

il tasto “Home” in cui trovano posto tutti i prodotti raccomandati in base alla cronologia di acquisto e alla ricerche effettuate, eventuali promozioni e gli ultimi articoli visualizzati nell’app;

il tasto “Profilo” per accedere alla sezione con gli ordini recenti, le impostazioni dell’account, le liste e altro;

il tasto “Carrello” con gli ultimi ordini in spedizione, se presenti;

il menu ad hamburger per accedere a ulteriori sezioni dell’applicazione mobile.

La posizione della barra inferiore rende più semplice l’accesso alle sezioni più importanti dell’applicazione utilizzando una sola mano, oltre a mandare in pensione il vecchio menu ad hamburger.

