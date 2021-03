Alcune settimane fa Amazon presentava la nuova icona per dispositivi mobile, un importante cambio di passo per il branding della più grande piattaforma eCommerce sul mercato. L’iniziale apprezzamento per un design più moderno e più in linea con l’esperienza di acquisto degli utenti, nelle ultime settimane si è scontrato con molte critiche circa la scelta di utilizzare un nastro adesivo con un design un po’ troppo simile a quello dei baffi a spazzola – ormai automaticamente riconducibili al dittatore Adolf Hitler.

Arriva un design più sobrio e meno divisivo

Ebbene, per venire incontro ai propri utenti, Amazon ha nuovamente cambiato il design dell’icona aggiungendo adesso un nastro adesivo con una piccola orecchia; il tocco di classe del nastro sta ad indicare la gioia dell’utente nel rimuoverlo per aprire il pacco. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato che “Amazon esplora sempre nuovi modi per deliziare i nostri clienti. Abbiamo progettato la nuova icona per suscitare attesa, eccitazione e gioia quando i clienti iniziano il loro viaggio di acquisto sul loro telefono, proprio come fanno quando vedono le nostre scatole sul gradino della porta.”

Se non avete ancora ricevuto il design della nuova icona, potete provvedere al download della nuova versione cliccando il badge del Play Store sottostante. Cosa ne pensate di tutta questa discussione sul precedente design dell’icona per dispositivi mobile? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.